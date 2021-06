45-årig dømt for fatal narkohandel ved travbane

Ved Retten i Aarhus er en 45-årig mand onsdag blevet idømt et år og ni måneders fængsel for at have spillet en rolle i narkohandlen.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden har i retten erkendt at have været med til at arrangere et møde mellem flere personer ved Jydsk Væddeløbsbane, hvor den 25-årige mand blev dræbt af skud.

Den 45-årige var alene tiltalt for selve narkohandlen, der skulle finde sted mellem to grupper den 22. juli 2020. Han var ikke selv til stede, da de 50 kilo hash skulle overdrages, men han er dømt for at have haft en nøglerolle i salget.

To andre mænd er tidligere blevet dømt for deres roller i den planlagte handel. En 42-årig mand fik halvandet års fængsel, mens en mand på 46 år blev dømt til to et halvt år bag tremmer.

- Den 45-årige var med til at formidle kontakten mellem købere og sælgere, og ligesom den 42-årige, der også er dømt i sagen, stod han til en fortjeneste på 100.000 kroner, udtaler specialanklager Birgitte Ernst i en pressemeddelelse.

En 41-årig mand er blevet tiltalt for selve drabet ved travbanen og for at have brændt to biler af, da han flygtede fra stedet.

Offeret var den 25-årige Abukar Hassan Ali, der som rapper var kendt under navnet Shmur. Han blev fundet på en af travbanens hestefolde kort efter klokken 19.00 den pågældende sommeraften. Han døde samme aften.

Der var ifølge politiet hash til en værdi af 1,8 millioner kroner på spil i handlen.

Foruden den 41-årige er to mænd på 22 år og 25 år ligeledes tiltalt.

Deres sag handler dog ikke om drab, men om narkohandel under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge anklageskriftet skulle de have truet med knive eller skydevåben for at få den 41-årige til at betale de mange penge.

Retssagen mod de tre mænd er sat til at begynde 2. september og strækker sig over syv retsdage frem til 1. oktober.

Den 45-årige, der blev dømt onsdag, har udbedt sig tid til at overveje, om han vil anke dommen.