442 personer i Danmark er smittet med coronavirus

Onsdag eftermiddag er 442 personer i Danmark smittet med virusset. Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Antallet af personer, der får konstateret smitte med coronavirus i Danmark, er onsdag fortsat med at stige.

Det er en stigning fra 262 personer tirsdag. Således er 180 flere blevet bekræftet smittet onsdag.

Virusset har endnu ikke kostet nogen danskere livet. Onsdag er det første dødsfald af virusset bekræftet i nabolandet Sverige.

I Danmark er der aktuelt 1303 personer i karantæne. Det skyldes, at de kan have været i kontakt med en smittet. Personer i karantæne bliver som udgangspunkt betragtet som værende raske, indtil det modsatte er bevist.

Personer i Danmark, som har været smittet, men er blevet raske igen, indgår fortsat i opgørelsen over antal smittede.

Der er ikke nogen opgørelse over, hvor mange i Danmark der er blevet raskmeldt igen, efter at de har været smittet med virusset.

Regeringen vil torsdag fremlægge en hastelov for Folketinget. Den skal gøre det muligt at forbyde større forsamlinger på grund af frygten for spredning af coronavirus.