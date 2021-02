435 nye smittetilfælde - blot et enkelt coronadødsfald

Antallet af indlagte falder med 4 til 378 personer, og der er blot registreret ét coronarelateret dødsfald det seneste døgn.

Man skal tilbage til 14. november sidste år for at finde et tilsvarende lavt antal i de daglige opgørelser.

- Nu er vi færdige med at afbetale på den pukkel, vi fik skabt omkring juletid med nye tilfælde og indlæggelser.

- Det afspejler, hvor lang tid det faktisk tager at få bragt hospitalerne tilbage til en rimelig belastning, siger lektor i matematisk epidemiologi Viggo Andreasen, Roskilde Universitet.

Mens andelen af smittede er faldende, fortsætter den britiske variant kaldet B117 sin fremmarch.

I uge 4 udgjorde den 19,9 - altså knap hver femte - positivprøve, der er blevet analyseret.

Coronavarianten, der regnes for særlig smitsom, er fundet blandt 1525 personer i Danmark i perioden fra 14. november til 2. februar.

Det er forventningen, at den britiske variant i slutningen af måneden vil have kørt det gængse coronavirus ud på et sidespor og blevet den dominerende variant.

Kontakttallet for den britiske coronavariant blev forleden opgjort til 1,14. Det afspejler, at varianten er i vækst.

Mandag genåbner skolerne for de mindste elever i 0.-4. klasse.

Viggo Andreasen, der forsker i fremskrivning af epidemier, ser ikke megen luft til yderligere lempelser af restriktionerne.

- Kontakttallet for den britiske variant er i den høje ende af, hvad der vil være godt at have fra nu af og frem mod foråret.

- Det indikerer, at vi har ikke har plads til yderligere lempelser, hvis vi vil undgå at rende ind i et stort smitteudbrud i foråret, siger Viggo Andreasen.

Den daglige vaccinationsrapport fra Statens Serum Institut viser, at 136.172 personer i Danmark nu har fået to vaccinestik mod covid-19.

Det svarer til, at 2,33 procent af befolkningen er færdigvaccineret.

Samlet har 197.710 påbegyndt vaccination - altså fået mindst første vaccinestik. Det svarer til 3,39 procent af befolkningen.