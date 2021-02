435 nye coronatilfælde - antal indlagte dykker til 378 personer

Mens andelen af smittede er faldende, fortsætter den britiske variant kaldet B117 sin fremmarch.

I uge 4 udgjorde den 19,9 - altså hver femte - positivprøve, der er blevet analyseret.

Coronavarianten, der regnes for særlig smitsom, er fundet blandt 1525 personer i Danmark i perioden fra 14. november til 2. februar.

Antallet af indlagte falder med 4 til 378 personer. Af dem er 76 personer indlagt på intensivafdelinger. 54 er lagt i respirator, der hjælper dem med at trække vejret.

Der er blot registreret ét coronarelateret dødsfald det seneste døgn. Man skal tilbage til 14. november sidste år for at finde et tilsvarende lavt antal i de daglige opgørelser.

Samlet set er 2216 personer med covid-19 afgået ved døden, siden virusset første gang blev registreret 27. februar sidste år.