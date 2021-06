43.000 personer venter på skrottet vaccine

Torsdag aften havde omkring 43.000 personer således skrevet sig op hos Practio til en lægekonsultation, der skal afgøre, om det er forsvarligt at vaccinere dem med en af de to vacciner.

For en uge siden blev der givet de første stik med en skrottet coronavaccine, og siden er antallet af personer på venteliste vokset.

Det oplyser Practio, som står for at vaccinere med de to vacciner - AstraZeneca og Johnson & Johnson - der er taget ud af det officielle danske vaccinationsprogram.

Ifølge læge og medstifter af Practio Jonas Nilsen er der mange årsager til, at folk tilmelder sig.

- Jeg har ikke indsigt i journalerne, så jeg kan kun give den erfaring, jeg har fra selv at sidde og stikke. Der er ret mange expats (danskere bosat i udlandet, red.), som gerne vil hjem og besøge deres familie, som de ikke har set længe.

- Så er der også mange med mistrivsel, angst og depression. Og så ser vi kvinder, som gerne vil være gravide, og som ønsker en vaccine inden, forklarer han.

Vaccinerne er fjernet fra myndighedernes vaccinationsprogram, fordi der er registreret tilfælde af meget sjældne blodpropper.

Af de personer, der har været til lægekonsultation hos Practio indtil videre, har 1108 fået afslag. Det svarer til cirka 16 procent.

Siden ordningens begyndelse den 27. maj er omkring 6000 personer blevet vaccineret hos Practio. Torsdag blev 1643 personer vaccineret i centret i København.

Ifølge Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet, skal man se antallet i forhold til, hvor mange der rent faktisk bliver vaccineret i vaccineprogrammet.

I det offentlige blev der til sammenligning givet knap 60.000 doser - både første og andet stik - i døgnet onsdag til torsdag.

- Men det er jo sandsynligt, at der er nogle, der får bivirkninger. Sundhedsstyrelsens skøn for Astrazeneca-vaccinen var én ud af 40.000.

- Det er folks eget valg, og hvis det primært er unge mænd, er risikoen for alvorlige bivirkninger mindre, siger hun.

Ifølge Jonas Nilsen fra Practio har omkring 500 læger meldt sig til ordningen, og det er ikke langt fra målet, siger han.

- Nu skal vi have de mange læger introduceret og trænet i at tage videokonsultationer, siger han.

Desuden skal der skrues op for personalet i centrene, der nu ligger fem steder i landet.

For at få en af vaccinerne gennem tilvalgsordningen skal man gennem en konsultation med en læge. Den foregår over computeren og varer cirka 10 minutter.

Det er helt og aldeles op til lægen at vurdere, om en vaccination kan ordineres eller ej. Der kan være forskellige sundhedsmæssige grunde til, at lægen giver et afslag.

Regeringen har i denne uge bedt Sundhedsstyrelsen om at lave en ny vurdering af vaccinerne. Det skyldes nye data især om Johnson & Johnson-vaccinen.

- Sundhedsstyrelsen skal lave en risikovurdering igen, men jeg kan dårligt forestille mig, at den falder ud til vaccinens fordel, for der er ikke kommet nogle nye oplysninger frem, siger Camilla Foged.

- Dem, der er trygge ved den, kan selv opsøge vaccinen i den frivillige ordning, tilføjer hun.