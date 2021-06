43.000 personer står i kø til skrottede coronavacciner

Torsdag aften havde omkring 43.000 personer således skrevet sig op hos Practio til en lægekonsultation, der skal afgøre, om det er forsvarligt at vaccinere dem med en af de to vacciner.

For en uge siden blev der givet de første stik med en skrottet coronavaccine, og siden er antallet af personer på venteliste vokset.

Det oplyser Practio, som står for at vaccinere med de to vacciner - AstraZeneca og Johnson & Johnson - der er taget ud af det officielle danske vaccinationsprogram.

Ifølge læge og medstifter af Practio Jonas Nilsen er der mange årsager til, at folk tilmelder sig.

- Jeg har ikke indsigt i journalerne, så jeg kan kun give den erfaring, jeg har fra selv at sidde og stikke. Der er ret mange expats (udlandsdanskere, red.), som gerne vil hjem og besøge deres familie, som de ikke har set længe.

- Så er der også mange med mistrivsel, angst og depression. Og så ser vi kvinder, som gerne vil være gravide, og som ønsker en vaccine inden, forklarer han.

Vaccinerne er fjernet fra det danske vaccinationsprogram, fordi der er registreret tilfælde af meget sjældne blodpropper.

Af de personer, der har været til lægekonsultation hos Practio indtil videre, har 1108 fået afslag. Det svarer til cirka 16 procent.

Siden ordningens begyndelse den 27. maj er omkring 6000 personer blevet vaccineret med de skrottede vacciner hos Practio. Torsdag blev 1643 personer vaccineret i centret i København.

I det offentlige blev der til sammenligning givet knap 60.000 doser - både første og andet stik - i døgnet onsdag til torsdag.

Ifølge Jonas Nilsen fra Practio har omkring 500 læger tilmeldt sig ordningen, og det er ikke langt fra målet, siger han.

- Nu skal vi have de mange læger introduceret og trænet i at tage videokonsultationer, siger han.

Desuden skal der skrues op for personalet i centrene, lyder det.

Torsdag åbnede Practios femte og sidste vaccinationscenter i Aalborg. Der er desuden centre i København, Roskilde, Odense og Aarhus.

For at få en af vaccinerne gennem fritvalgsordningen skal man gennem en konsultation med en læge. Den foregår over computeren og varer cirka 10 minutter.

Det er helt og aldeles op til lægen at vurdere, om en vaccination kan ordineres eller ej. Der kan være forskellige sundhedsmæssige grunde til, at lægen giver et afslag.