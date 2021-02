428 nye coronasmittede - positivprocenten er stadig under én

Med den seneste opdatering har andelen af positive prøver - også kendt som positivprocenten - nu været under 1,00 i cirka en måneds tid.

Man skal tilbage til midten af januar for at finde seneste opdatering, hvor positivprocenten var over 1,00.

Testresultaterne fra SSI består af de såkaldte PCR-test. Det er de test, hvor man får en pind i halsen og derefter kan forvente at få et svarresultat inden for to døgn.

I myndighedernes testindsats bliver der i øjeblikket holdt særligt godt øje med spredningen af den mere smitsomme virusvariant, der er kendt som B117.

Ifølge SSI's foreløbige tal udgjorde virusvarianten 28,5 procent af de positive coronaprøver, der blev analyseret i den første uge af februar.

I den seneste opdatering fra SSI fremgår også det senest tal for patienter, der er indlagt med coronavirus. Tallet er det seneste døgn faldet med 20 til 337. Det er det laveste niveau i mere end to måneder.

Ud af de 337 indlagte patienter ligger 68 på intensivafdeling. Af dem får 45 hjælp til at trække vejret af en respirator. Også de tal er blandt de laveste i flere uger.

Yderligere 11 personer smittet med coronavirus er desuden døde. Dermed er i alt 2280 coronasmittede døde herhjemme siden midten af marts sidste år.

For at værne befolkningen mod corona er myndighederne ved at vaccinere mod virusset. Det har myndighederne været i færd med siden slutningen af december.

Den seneste opdatering fra SSI viser, at i alt 212.206 personer er blevet vaccineret mod virusset. Det svarer til 3,64 procent af befolkningen.

Ud af de 212.206 er 159.059 færdigvaccinerede, mens de resterende fortsat mangler at få den sidste af de to vaccinedoser.

De 159.059, der er færdigvaccinerede, svarer til 2,73 procent af befolkningen.