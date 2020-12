42 blev i årets løb ofre for drab eller dødsvold

5. februar bliver en 54-årig kvinde, mor til fem, brutalt knivdræbt ved Aldi på Grundtvigs Plads i Sønderborg. Hendes eksmand er idømt 12 års fængsel for drabet.

14. januar findes en 40-årig kvinde, mor til fire, knivdræbt i Dybbøl. Hendes eksmand, børnenes far, er fængslet.

19. februar anholdes og fængsles en 54-årig kvinde. Hun sigtes for i fjor at have overmedicineret og dræbt sin multihandicappede datter. Kvinden er siden løsladt. (Dødsfaldet er ikke medregnet i de 41).

22. februar stikkes den 57-årige Ian Roy Parkin ihjel på Christiania. En 71-årig spanier er tiltalt for drabet.

24. februar bliver en 24-årig mand dræbt af skud i Korskærparken i Fredericia. En 28-årig mand fra banden LTF er fængslet.

27. februar bliver en 25-årig mand likvideret, mens han sidder bag rattet i sin Range Rover i Tilst. Han rammes af flere skud. Tre mænd er fængslet.

14. marts findes en 62-årig kvinde dræbt i Narsarsuaq i Grønland. En 18-årig mand er sigtet i sagen.

28. marts findes 15-årige Mathis Mathiassen død ved en boldbane i Hørby i Vendsyssel. En 33-årig mand er idømt tre års fængsel for at have efterladt drengen, som havde været udsat for vold og var påvirket af stoffer. Dommen er anket. (Dødsfaldet er ikke medregnet i de 41).

29. marts bliver en 24-årig mand påkørt ved Vestvolden i Husum i København. Han findes senere død i sin lejlighed i Søborg. Politiet betragter sagen som et drab. En 23-årig er fængslet.

30. marts bliver en 62-årig mand stukket ihjel i Vædderens Kvarter i Esbjerg. En 49-årig kvinde er fængslet i sagen.

6. april bliver en 31-årig mand knivdræbt i Ellemarken i Køge. En 21-årig mand er fængslet i sagen.

8. april bliver en 22-årig mand dræbt af skud, som affyres fra en Uzi-maskinpistol og en Colt-pistol. I december har politiet anholdt fem, som er blevet fængslet i sagen.

25. april bliver en 18-årig dreng stukket ihjel under et masseslagsmål på en parkeringsplads i Gentofte. Fem unge - den yngste er 16 - er tiltalt i sagen.

9. maj bliver Eddie Karl-Johan Christensen dræbt på en ejendom nord for Frederikshavn. Han er blevet skudt og efterfølgende brændt. To svenske mænd er fængslet i sagen.

9. juni bliver 52-årige Christian Flesborg stukket ned på åben gade i Holbæk. To mænd fængsles efterfølgende for drab.

15. juni findes en 49-årig mand død på en adresse i Salten nær Silkeborg. Han er død af slag og spark. To mænd er fængslet.

16. juni findes en 66-årig kvinde knivdræbt på en adresse i Kalkærparken i Højbjerg ved Aarhus. Hendes søn varetægtsfængsles i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

21. juni findes en 40-årig kvinde dræbt af knivstik i Nuuk. En 40-årig mand er fængslet.

23. juni bliver 28-årige Phillip Johansen mishandlet og dræbt i Nordskoven ved Rønne. To brødre er idømt 14 års fængsel - de har begge anket dommen.

24. juni bliver en 31-årig mand tilfældigt ramt af en kugle, da to grupperinger støder sammen. Han dør. Ingen er sigtet for drabet.

26. juni bliver en 67-årig mand fundet død i Qaqortoq i Grønland. Han har været udsat for grov vold. En 19-årig mand er sigtet i sagen.

14. juli bliver taxavognmand Peter Schnack dræbt på sin bopæl i Gullestrup. En 48-årig kvinde og en 38-årig mand er fængslet i sagen.

14. juli bliver 20-årige Nicoline Plintic i en ungdomsbolig på Københavnsvej i Køge dræbt ved vold og kvælning. To mænd på 18 og 22 år er fængslet i sagen.

22. juli bliver rapperen Shmur med det borgerlige navn Abukar Hassan Ali dræbt af to skud nær Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus. En 40-årig mand er fængslet i sagen.

23. juli bliver Satudarah-medlemmet Mohammad Al-Zerjawi, kendt som "Frisør-Mudi", dræbt af et knivstik i låret på Lenesvej i Brabrand. To mænd er fængslet, to andre er efterlyst.

24. juli bliver en 53-årig mand i et rækkehus i Hjørring dræbt med slag fra en hammer. Hans 19-årige søn er fængslet i sagen.

6. august bliver en 22-årig mand dræbt af skud, mens han sidder i en bil på Vårkjærvej i Viby ved Aarhus.

8. august findes en 31-årig kvinde død i sit hjem i Birkerød. Hun er blevet udsat for grov vold. Hendes 42-årige mand er fængslet.

10. august bliver en 31-årig kvinde dræbt af flere knivstik i sin lejlighed på Knud Hansens Vej i Kolding. Hendes tidligere samlever er fængslet. Kvinden var gravid i uge 22.

11. august bliver en 28-årig mand knivstukket i maven. Det foregår i Munkebo. Han mister livet, og en 29-årig mand fængsles for drab.

21. august bliver 27-årige Darko Petrovic dræbt af flere skud, mens han sidder i sin bil på Gyngemose Parkvej i Mørkhøj ved København. Flugtbilen var stjålet i foråret og udstyret med stjålne nummerplader fra Sverige.

11. september bliver en 18-årig mand skudt og dræbt på Dirch Passers Allé på Frederiksberg. En 14-årig og en 16-årig sigtes, men den 14-årige kan ikke strafforfølges på grund af sin alder.

17. september bliver en 44-årig kvinde dræbt med flere knivstik i en lejlighed på Nørrebrogade i Randers. Hendes mand og søn fængsles. Drabet er blevet omtalt som et muligt æresdrab.

17. september bliver 31-årige Jonas Drewsen stukket ihjel i Gundsømagle. To drenge på 17 og en mand på 25 er fængslet i sagen.

25. september bliver en 21-årig mand skudt og dræbt på Kappelvænget i Aarhus. Det er det femte bandedrab i Aarhus-området. En 29-årig mand er fængslet i sagen.

29. september bliver en 20-årig frisør i Salon Ørn på Mørkhøjvej i Brønshøj dræbt af skud. Gerningsmanden kom ind i salonen og gik målrettet efter offeret.

3. oktober bliver en 55-årig mand dræbt med to knivstik i maven i en villahave i Nivå. Tre mænd er fængslet. Angiveligt er der tale om et opgør mellem to familier.

3. oktober bliver en 72-årig mand stukket ned på åben gade i Nykøbing Falster. Gerningsmanden er en psykisk ustabil person, som efterfølgende bliver dræbt af politiet.

6. oktober bliver en 47-årig mand dræbt af to skud. Det foregår på en parkeringsplads i Hedeland ved Tune. To mænd er fængslet.

24. oktober bliver en mand, hvis alder er opgivet til at være i midten af 40'erne, fundet livløs på gaden i Nanortalik i Grønland. Fire mænd er sigtet for drab.

26. oktober forsvinder 43-årige Maria From Jakobsen fra sit hjem i Frederikssund. Hun efterlyses først som værende gået nedtrykt hjemmefra, men efter knap tre uger anholdes og fængsles en 44-årig mand for drab. Liget er ikke fundet.

17. november bliver tre mænd skudt ned på en parkeringsplads foran Meny på Nørre Allé i Kalundborg. To af dem dør. Ingen er anholdt.

30. december dræbes medarbejder på opholdssted i Odsherred med kniv. En beboer anholdes.