42-årig erkender to drab og brandstiftelser

Ved et grundlovsforhør i Nykøbing Falster har en 42-årig mand lørdag erkendt, at han har dræbt to ældre mænd i Ruds Vedby og Vemmelev og efterfølgende sat ild til deres huse.

Det skriver sn.dk og Ekstra Bladet, som er til stede ved grundlovsforhøret.

Ifølge sn.dk blev den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen dræbt i sit hjem i Ruds Vedby den 20. april mellem klokken 19 og 21.35. Han blev stukket 15-20 gange i maven og var desuden blevet udsat for stump vold.

Efter drabet bragte gerningsmændene liget til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse, hvor de smed det i en sø.

I sidste weekend blev den 80-årige Poul Frank Jørgensen dræbt i sit hjem på Slagelse Landevej i Vemmelev. Det skete den 16. juni mellem klokken 6.20 og 09.25.

Han blev ifølge sn.dk stukket ti gange i ryggen og fik også et stik i halsen, der skar halspulsåren over.

I forbindelse med begge drab blev der efterfølgende stukket ild til ofrenes huse.

Drabene på de to mænd havde så mange lighedspunkter, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tidligere på ugen fortalte, at man slog efterforskningen af dem sammen.

På et enkelt døgn, efter at politiet fortalte om den mulige sammenhæng, modtog den efterforskningsgruppe, der undersøger sagerne, hele 40 henvendelser fra borgere.

Og det var ikke mindst disse henvendelser, der betød, at politiet fredag kunne skride til anholdelsen af de to mænd. Det lagde politiinspektør Kim Kliver ikke skjul på ved et pressemøde fredag aften.

- Det er af uvurderlig værdi, at vi får den type henvendelser, fordi den information - kombineret med vores intensive efterforskning - fører os til en situation, hvor vi kan foretage anholdelser, sagde han.

Først senere lørdag afgør dommeren, om der er grundlag for at varetægtsfængsle begge mænd. Efter at sigtelserne var læst op blev dørene lukket for offentligheden.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi arbejder i øvrigt sammen med Midt- og Vestsjællands Politi, der har en sag, som kan minde om de to andre.

Den 14. februar udbrændte et hus på Færgevej 4 i Gundestrup i Odsherred. Da røgdykkere trængte ind i huset, fandt de den 65-årige Finn Steensen Ørsdahl liggende død.

Retsmedicinere kunne efterfølgende fastslå, at han var blevet udsat for vold inden sin død, og at han formentlig var død, da branden brød ud.

De to mænd, der er i grundlovsforhør lørdag, er dog ikke sigtet for dette drab.