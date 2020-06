41 med relation til demo og Pakistan-fly er coronasmittet

Flyet fra Pakistan landede den 6. juni i Københavns Lufthavn. 21 af de i alt 29 smittede med relation til flyet fra Pakistan til Danmark var om bord på selve flyet. Resten er nære kontakter.

Demonstrationen, der altså har medført coronasmitte hos en række personer, foregik den 7. juni. Her var flere end 15.000 personer samlet for at demonstrere for sortes rettigheder.

Demonstrationen var arrangeret af Black Lives Matter Danmark. Myndighederne har opfordret alle demonstranter til at få taget en test. Hvis de udviser symptomer på coronavirus, skal de søge læge.