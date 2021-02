Ved Retten i Hillerød er en 41-årig mand blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger. Han er sigtet for drabet på det 38-årige NNV-medlem Cem Kaplan. (Arkivfoto)

41-årig sigtet i bandedrab fængslet i endnu en måned

Retten i Hillerød har besluttet, at en mand, der er sigtet for skuddrab, skal fængsles i yderligere fire uger.

En 41-årig mand fra rocker- og bandemiljøet er torsdag blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger for et skuddrab på 38-årige Cem Kaplan den 2. januar i Hillerød. Det skete ved Retten i Hillerød.

Det skriver Ekstra Bladet.

Anklagemyndigheden bad om lukkede døre til retsmødet, hvilket dommeren imødekom.

Manden er sigtet for et skyderi i Hillerød den 2. januar i år, hvor det 38-årige bandemedlem Cem Kaplan mistede livet, og en 21-årig mand blev såret.

Efter skyderiet ankom fire mænd til Nordsjællands Hospital i Hillerød i en gennemhullet bil. Blandt de fire var Cem Kaplan, der mistede livet.

Resten af mændene var ikke videre snakkesalige om, hvad der var sket, fortalte politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi efterfølgende.

- Rocker- og bandemiljøet har aldrig haft ry for at være særligt meddelsomt. De ønsker i udgangspunktet ikke rigtigt at tale med os, sagde han.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle Cem Kaplan være tidligere medlem af rockergruppen Bandidos, men senere være blevet tilknyttet banden NNV.

I forlængelse af drabet udsendte Rigspolitiet en såkaldt konfliktvurdering, hvor det så at sige blev gjort officielt, at der var en konflikt mellem Bandidos og NNV i gang.

Betegnelsen "konfliktrelateret adfærd" dækker over forskellige forhold - ikke nødvendigvis af voldelig karakter - som i politiets øjne peger i retning af, at der har været en konflikt i gang.

Nordsjællands Politi lukkede den 28. januar for adgang til tre Bandidos-klubhuse i henholdsvis Hillerød, Frederiksværk og Helsingør.

I begrundelsen for lukningerne angives dels drabet den 2. januar og et brandattentat mod klubhuset på Stubbedamsvej i Helsingør den 26. januar.

Den 41-årige skal nu sidde varetægtsfængslet frem til 11. marts.