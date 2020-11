41-årig mand mister livet efter buspåkørsel i København

En 41-årig mand er afgået ved døden, efter at han lørdag aften blev påkørt af en bus på Valby Langgade i København.

Det oplyser vagtchef Thomas Hjermind ved Københavns Politi tidligt søndag morgen.

Manden blev erklæret død på stedet, og de pårørende er underrettet.

Påkørslen skete på Valby Langgade, og manden var på cykel, da ulykken skete. De nærmere omstændigheder bag ulykken er endnu ikke fastslået.

Sent lørdag aften fortalte vagtchefen, at politiet havde en bilinspektør på stedet til at undersøge årsagen til ulykken.

- Bilinspektøren har lavet en rapport fra ulykkesstedet, som vi skal sammenholde med politiets undersøgelser og på den måde klarlægge, hvad der er sket. Men vi ved det ikke endnu, siger Thomas Hjermind søndag morgen.

Anmeldelsen om ulykken kom ind hos politiet klokken 22.22