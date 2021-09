41-årig kvinde dræbt af skud på gaden i Aalborg

Politiet har anholdt en 52-årig mand. De to har en relation til hinanden, skriver politiet i en pressemeddelelse uden at uddybe denne relation nærmere.

Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse fra Skelagervej i Aalborg fredag klokken 18.15. Anmeldelsen gik på, at en kvinde var blevet ramt af skud.

- Vi sendte øjeblikkeligt adskillige patruljer til stedet, der i øjeblikket arbejder i området, udtaler vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Da politi og redning nåede frem, blev kvinden bragt til behandling på sygehuset. Hendes tilstand var kritisk, og hun afgik kort efter ved døden.

Endnu har politiet ikke klarlagt, hvad der nøjagtigt er foregået.

- Vores efterforskning skal afdække præcist, hvad der er sket før, under og efter drabet - og derfor kan vi ikke udtale os i detaljer om omstændighederne omkring den meget tragiske episode, udtaler Anders Uhrskov i en pressemeddelelse natten til lørdag.

- Men vi ved, at der var mange vidner. Dem har vi afhørt i løbet af aftenen, ligesom at det psykosociale beredskab er aktiveret til at tage hånd om dem, tilføjer han.

Ifølge vicepolitiinspektøren kommer politiet til at være særligt synligt i og omkring gerningsstedet det meste af natten og i de kommende dage.

I øjeblikket er der afspærret ved gerningsstedet. Politiet skal blandt andet foretage tekniske undersøgelser på stedet og afsøge området for eventuelle spor.

- Vi har mange efterforskningsskridt foran os i de kommende timer og dage for at få det fulde overblik, siger Anders Uhrskov.

Natten til lørdag oplyser politiet, at den 52-årige anholdte mand ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg lørdag mistænkt for drabet på den 41-årige kvinde.

Ifølge politiet vil manden blive fremstillet med krav om varetægtsfængsling.

- Anklagemyndigheden vil ved retsmødet begære dørlukning af hensynet til vores videre efterforskningsarbejde i sagen, udtaler vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.