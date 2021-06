25.000 tilskuere var torsdag i sidste uge på plads i Parkern til EM-kampen mellem Danmark og Belgien. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu have 4000 af dem testet. Det vides ikke, om tilskuerne på dette billede er iblandt.

4000 tilskuere ved fodboldkamp opfordres til coronatest

Tre tilskuere ved fodboldkampen mellem Danmark og Belgien torsdag 17. juni i Parken har vist sig at være smittede med den særligt smitsomme Delta-variant.

Det får nu Styrelsen for Patientsikkerhed til at opfordre 4000 tilskuere fra C-tribunen til at blive testet med en PCR-test.

Det oplyser styrelsen samt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Vi har 3 tilskuere fra fodboldkampen Danmark-Belgien i torsdags, der er testet positive for deltavarianten. 4000 tilskuere fra C-tribunen sektion 1,2,3,4,6 og 7 opfordres derfor til at blive PCR-testet.

- @STPS_DK og @DBUfodbold arbejder tæt sammen om effektiv smitteopsporing, skriver Magnus Heunicke i sit tweet onsdag aften.

Mens fodboldtilskuerne i de førnævnte afsnit opfordres til test, er der ikke nogen anbefaling om isolation. Det skriver styrelsen i sit tweet.

Delta-varianten regnes for særlig problematisk, fordi den er mere smitsom og forbundet med større risiko for indlæggelse end den gængse coronavariant.

Siden 1. april har der været 235 tilfælde af varianten herhjemme. Den er i fremmarch og udgør nu 5,5 procent af alle positive tilfælde. Forventningen er, at varianten vil blive dominerende inden for en periode.

Vaccinerne beskytter mod Delta-varianten, men først når man er færdigvaccineret, er beskyttelsen effektiv.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste tirsdag, at der har været 29 smittetilfælde med corona i forbindelse med EM-kampe på dansk grund.

- Aktuelt er der i alt rapporteret om 29 smittetilfælde, hvor personen har været smittet under kampen eller er blevet smittet under kampen. I teorien kan der være flere smittede, sagde styrelsens direktør, Anette Lykke Petri, på et pressemøde tirsdag.

Det danske fodboldlandshold har i denne måned spillet tre kampe i København. Senest mandag aften mod Rusland, hvor danskerne med en 4-1-sejr spillede sig videre til ottendedelsfinalen.

Danmarks første kamp var mod Finland 12. juni, og 17. juni spillede danskerne mod Belgien.