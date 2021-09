40 personer evakueret under brand i laksefabrik i Hvide Sande

Branden opstod omkring klokken 20 onsdag og udvikler kraftig røg. Derfor måtte flere beboere i et sommerhusområde evakueres.

40 mennesker er blevet evakueret under en voldsom brand på en laksefabrik i Hvide Sande.

- Vi samlede dem i en svømmehal i nærheden, og derfra er de fragtet videre til steder, hvor de kan overnatte, siger vagtchefen.

Omkring klokken 02 er vinden vendt, og røgen blæser mod nord i retning af fjorden og væk fra byen.

Branden er endnu ikke under kontrol, og brandvæsen arbejder fortsat med slukningsarbejdet.

En ambulance holder standby ved den mole på adressen Langsand, hvor laksefabrikken ligger. Indtil videre har der ikke været brug for den.

- Heldigvis er der ingen tilskadekomne, hverken med alvorlige eller mindre skader, siger Jesper Brøndum.

Det var en ansat på fabrikken, der anmeldte branden. Først blev der set røg fra en åben dør på fabrikken, siden brød flammer igennem taget på bygningen.

Kort tid efter anmeldelsen kom politiet i kontakt med bestyreren af fabrikken for at få adgang til ilttanke inde i bygningen.

- Laksefabrikken er et kæmpe stort dambrug med bassiner, og laksene får ilt ligesom akvariefisk. De ilttanke er vi ikke meget for under en brand, så dem får vi fjernet. Det koster laksene livet. Men alternativet havde været kogte fisk, siger vagtchefen.

Han ved ikke, hvor mange laks der er døde.

Det er også uvist, hvordan branden opstod.

- Når vi kan komme ind i bygningen - og det kan tage lang tid, for vi skal først have helt styr på branden - begynder undersøgelserne af brandårsagen, siger Jesper Brøndum.

Vagtchefen tilføjer, at han i øjeblikket afventer brandvæsenets bud på en tidshorisont for slukningsarbejdet. Han forventer, at det kan tage "mange timer".