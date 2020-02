40 meter høj skorsten kan styrte i vinden: Beboere evakueres

Et fjernvarmeværks skorsten frygtes at vælte i Sønderborg. Politiet evakuerer derfor beboere i området.

En 40 meter høj stålskorsten risikerer at styrte til jorden i et boligområde i Sønderborg mandag aften.

Politiet evakuerer derfor i øjeblikket beboere tæt på skorstenen, der hører til et fjernvarmeværk i Sønderborg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet frygter at blæsten kan få skorstenen til at styrte.

På den ene side af den høje skorsten ligger en boligblok, mens der ligger en Rema 1000 på anden side, fremgår det af et foto fra politiet.

Bygningssagkyndige er på vej til stedet for at vurdere situationen.

Politiet har oprettet et evakueringscenter for borgere i Humlehøj Hallen på Stråbjergvej i Sønderborg.

Politiet er selv ved at danne sig et overblik over situationen, forklarer vagtchefen. Brandvæsenet er også til stede.

Området er evakueret klokken 17.30, oplyser politiet.