40-årig mand fik næsten revet armen af i arbejdsulykke

Sammen med nogle andre var manden ved at gøre en tvangsblander - en slags betonblander - ren.

Ulykken skete kort før klokken 10.50 på Hadsundvej 130 A, hvor man er ved at bygge en ny Rema 1000.

- På en eller anden måde får tvangsblanderen fat i hans arm, som næsten bliver revet af, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Efter ulykken blev manden i første omgang kørt til sygehuset i Aalborg. Herfra blev han overført til Odense Universitetshospital, hvor man har ekspertise i at behandle den slags skader.

- Det sidste, vi har hørt fra sygehuset, er, at han er kommet svært til skade, men at han er uden for livsfare, siger vagtchefen.

Ved alvorlige arbejdsulykker bliver Arbejdstilsynet altid tilkaldt for at undersøge, om alle regler er overholdt, og hvordan ulykken kunne ske.

- Tilsynet nedlagde på stedet forbud mod at bruge tvangsblanderen, indtil ulykken er blevet nærmere undersøgt, siger vagtchefen.