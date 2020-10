40-årig erkender at franarre boligsøgende 320.000 kroner

Men den 40-årige havde imidlertid ingen planer om at overdrage lejemålene, da han ikke havde rådighed over dem.

I 18 tilfælde sendte håbefulde boligsøgende tusindvis af depositumskroner til en 40-årig mand, fordi de troede, at de havde fundet et sted af bo.

Manden har torsdag i Retten på Frederiksberg erkendt at have franarret ofrene cirka 320.000 kroners forudbetalt husleje og depositum.

Lejemålene, som den tiltalte benyttede til at svindle, befandt sig på Frederiksberg, samt i Valby, Kastrup og Glostrup.

Det var især en lejlighed på Fuglebakkevej på Frederiksberg, der blev brugt, mener anklagemyndigheden.

I alt er han tiltalt for 28 tilfælde af groft bedrageri samt et tilfælde af dokumentfalsk.

Manden er tiltalt for 19 tilfælde, hvor han skal have franarret boligsøgende deres penge. Men han nægter det sidste tilfælde.

Han nægter desuden flere andre tilfælde af groft bedrageri samt dokumentfalsk.

Den tiltalte har blandt andet udgivet sig for at være erhvervskonsulent.

Derudover er han tiltalt for at sælge et ukendt antal mobiltelefoner, som han ikke har leveret.

I anklageskriftet fremgår det også, at den 40-årige har booket flere hotelophold i Danmark uden at have betalt for det.

Der har været afsat fire dage til retssagen, men da den tiltalte har erkendt de fleste forhold, forventes det ikke, at man vil bringe alle planlagte vidner i spil.

Den 40-årige har været varetægtsfængslet siden maj. Fængslingen blev begrundet med, at der var en risiko for, at den han ville fortsætte med at franarre folk større beløb.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om udvisning af manden.

På hjemmesiden politi.dk opfordrer Rigspolitiet folk til at undersøge, hvem der ejer en lejlighed og se billedlegitimation på udlejeren, før man slår til og overfører depositum.