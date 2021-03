40 år i Fifa sluttede med skandaler

Og selv om den tidligere Fifa-præsident blev kendt som manden, der kæmpede for at forbedre forholdene for verdens små fodboldnationer, var det anklagerne om korruption og svindel, som stjal overskrifterne.

Schweizeren, som 10. marts fylder 85 år, har selv en lang amatørkarriere bag sig i fodbold.

I 1975 fik han så jobbet som teknisk direktør i Fifa, og seks år senere sprang han højere op i hierarkiet, da han blev udpeget som ny generalsekretær.

Den rolle fortsatte han i, indtil karrierens højdepunkt indtraf i 1998. Da blev schweizeren, som blev født i den lille by Visp med cirka 8000 indbyggere, valgt som ny Fifa-topchef.

Han blev genvalgt til posten flere gange. Men den 25. september 2015 indledte de schweiziske myndigheder en sag mod Blatter.

Han var mistænkt for at have foretaget en mistænkelig pengeoverførsel på flere millioner kroner til den daværende Uefa-præsident og Fifa-vicepræsident Michel Platini.

Blatter besluttede sig derefter for at træde tilbage, få dage efter han for femte gang i træk var blevet valgt til posten på trods af anklagerne mod ham.

To måneder senere blev Blatter af Fifas etiske komité idømt otte års karantæne fra alle fodboldrelaterede aktiviteter. Karantænen blev senere nedsat til seks år.

I juli 2015, to måneder før undersøgelsen af Blatter blev indledt, sagde han til BBC i et interview:

- Fifa er ikke korrupt. Der er ingen korruption i fodbold.

Men bedst som man troede, at Sepp Blatter var færdig med at tiltrække sig negativ opmærksomhed, dukkede nye sager op.

Han blev mistænkt for at have forbrudt sig mod forpligtelserne som leder af Fifa ved at have underskrevet en kontrakt om tv-rettigheder i 2005 med det caribiske fodboldforbund og dets præsident Jack Warner, som siden solgte rettighederne til skyhøje priser.

Blatter er også blandt nøglepersonerne i en undersøgelse om mulig korruption ved valget af Tyskland som vært for VM i fodbold i 2006.

Sepp Blatter er indtil videre kun blevet dømt for den mistænkelige pengeoverførsel til Platini.