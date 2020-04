Det er visirer som disse, de private borgere og små virksomheder er i gang med at producere ved hjælp af 3d-printere. Visirerne er en af de typer værnemidler, som der er hårdt brug for i det danske sundhedsvæsen. (Arkivfoto)

3d-printere laver værnemidler til sundhedspersonale

Virksomheder og borgere er begyndt at producere visirer med 3d-printere for at afhjælpe mangel på værnemidler.