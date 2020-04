Det er visirer som disse, de private borgere og små virksomheder er i gang med at producere ved hjælp af 3d-printere. Visirerne er en af de typer værnemidler, som der er hårdt brug for i det danske sundhedsvæsen. (Arkivfoto)

3d-printere laver værnemidler mod corona

Virksomheder og borgere er begyndt at producere visirer med 3d-printere. KL og Danske Regioner arbejder for at skaffe nok værnemidler til sundhedspersonalet.

Personalet i sygehusvæsnet og ældreplejen er nervøse for, at der ikke er nok værnemidler, når de til daglig er på arbejde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her