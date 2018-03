3F i Aalborg vil ikke høre Mette Frederiksen 1. maj

Det skyldes, at hun ikke har taget afstand fra et regeringsindgreb i de offentlige overenskomster. Det siger 3F's formand i Aalborg, Allan Busk.

- Der er overhovedet ingen grund til, at nogen socialdemokratiske politikere skal tale til vores medlemmer, siger Allan Busk.

- Fremtrædende medlemmer af partier har i KL lagt stemmer til en lockout, vi betragter som et direkte angreb på fagbevægelsen. Og vi har ikke hørt socialdemokrater eller Mette Frederiksen sige, at de ikke lægger stemmer til et regeringsindgreb, som de gjorde ved lærerkonflikten i 2013.

Partilederne Morten Østergaard (R) og Pia Olsen Dyhr (SF) har kraftigt kritiseret, at offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner har varslet en alt for omfattende lockout.

Allan Busk støtter, at fagbevægelsen i Aalborg slet ikke inviterer nogen politikere til at tale ved deres faglige 1. maj-møder.

Spørgsmål: - Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er klemt mellem borgmestre som arbejdsgivere og tillidsfolk for de ansatte?

- Jeg er ikke sat i verden og får ikke løn for at fremme socialdemokratiske politikeres chance for at blive valgt. Jeg får løn for at servicere medlemmer af 3F, så de får de bedste løn- og arbejdsvilkår, siger Allan Busk.

Han er enig med formanden for HK Nordjylland, Mette Lyndgaard Pedersen.

- Når Mette Frederiksen ikke vil tage afstand fra et regeringsindgreb i den konflikt, der lurer i disse dage, og dermed vælger side med arbejdsgiverne, så vil det være et helt forkert signal at sende, at hun skulle stå og tale til arbejdernes internationale kampdag, siger Mette Lyndgaard Petersen til TV2 Nord.

I den socialdemokratiske partiledelse har man ikke så meget at sige til sagen onsdag morgen.

Partisekretær Jan Juul Christensen siger i et skriftligt svar på den nordjyske kritik:

- Vi har fået en invitation fra LO i Nordjylland, der gerne ville have Mette Frederiksen som taler 1. maj.

- Hvis den invitation er trukket tilbage, så er det jo sådan det er, siger han.