3F afviser beskyldning om smædekampagne: Det rene vrøvl

Ifølge Politiken overvåges de ansatte på lageret og trues med at blive fyret eller sat ned i arbejdstid, hvis de ikke kan leve op til arbejdstempoet.

Det har fået 3F til at opsige en lokalaftale, der gør det muligt for Nemlig.com at have deltidsansatte.

Jan Villadsen, gruppeformand i Transportgruppen i 3F, afviser, at fagforbundet har gang i en "smædekampagne".

- Jeg tror, de fleste kan se, at det er det rene vrøvl. Sagen starter med, at man ikke har ordnede forhold for sine underleverandører. Så siger man, at det er deres ansvar.

- Nu viser det sig så, at man ikke har ordnede forhold for sine egne medarbejdere på lageret. Så siger man, det er 3F's skyld. Det råber jo til himlen, siger Jan Villadsen til Ritzau.

Det fremgår af Politikens artikler, at de ansatte til tider må løbe rundt på lageret og droppe at gå på toilettet for at leve op til tidskravene.

Direktør Stefan Plenge afviser alle beskyldninger.

- Selvfølgelig stiller vi krav til vores medarbejdere omkring deres hastighed, men vi stiller naturligvis ikke urimelige krav, siger direktøren i kommentaren.

Han peger også på, at virksomheden igennem mere end 15 år har haft overenskomst med 3F.

- Alt hvad der derfor foregår i vores varehus, er nøje aftalt med 3F, som har været en rigtig god samarbejdspartner igennem alle årene og hjulpet os med at etablere de arbejdsforhold, vi har i dag.

Spørgsmål: Jan Villadsen, hvorfor har I ikke reageret før, når I har overenskomst med virksomheden, og forholdene for de ansatte angiveligt er dårlige?

- Det er jo ikke sådan, at vi løber rundt på virksomhederne hver dag.

- Det, der er sket, er at Nemlig.com er blevet større og større og har ansat folk. Størsteparten af dem på lageret er - for ikke at sige alle - fra tredjeverdenslande og med anden etnisk baggrund.

- De har ikke henvendt sig til os. Det er de begyndt at gøre nu, og det kan jeg se, at de også har gjort til Politiken. Så skal vi tage fat på de her ting, og det gør vi også, siger han.

Mandag mødes parterne for at drøfte sagen. 3F-gruppeformanden tror på, at "skårene kan klinkes".

- Selvfølgelig ser jeg en mulighed for at klinke skårene. Jeg har mere end 25 års erfaring i fagforeningsarbejde og har ikke stødt på noget endnu, der ikke kunne løses.

- Men det skal selvfølgelig løses, så det foregår efter danske forhold og ordnede forhold, så arbejdsmiljøet og arbejdstempoet er i orden, siger han.