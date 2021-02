397 nye coronatilfælde det seneste døgn

Det er samme niveau som mandag.

Antallet af indlagte falder med 40 til 504 personer.

Af dem er 93 personer indlagt på intensivafdelinger. 68 er så syge, at de er lagt i respirator.

Der er 15 nye coronarelaterede dødsfald, oplyser seruminstituttet.

Instituttet har også offentliggjort en status på, hvor langt man er med vaccinationerne.

189.148 personer har fået det første af to stik af vaccinen mod covid-19. Det svarer til 3,24 procent af befolkningen.

93.746 har fået begge stik og betragtes som færdigvaccineret. Det svarer til 1,61 procent.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tirsdag oplyst, at kontakttallet - tidligere kaldet smittetrykket - er faldet fra 0,8 til 0,7.

Med et kontakttal på 0,7 vurderes epidemien at være aftagende. Det hænger sammen med, at ti smittede i gennemsnit ventes at give smitten videre til syv andre.