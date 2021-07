393 Delta-smittede sender 8803 i isolation

Det skyldes, at myndighederne er ekstra forsigtige, fordi Delta-varianten er mere smitsom, og myndighederne vil forsinke udbredelsen af varianten, så flest muligt kan nå at blive vaccineret.

Og det er netop nu, at en sådan strategi er vigtig, fordi varianten er i vækst.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i et skriftligt svar til TV 2.

- Det er langt hen ad vejen lykkedes for os at forsinke udbredelsen af Delta. Men nu kan vi for alvor se, at den er i vækst.

- Derfor står vi overfor et kapløb med tid mellem smitte og vacciner, og derfor giver det fortsat god mening at have tæt smitteopsporing, lyder det fra SSI.

Dansk Erhvervsliv er stærkt utilfreds med isolationskravet.

De mener, det er ude af proportioner, at man isolerer i tredje led, hvis en person bliver testet positiv for Delta-varianten af corona.

- Vi mener, at det er disproportionalt, i forhold til den smittesituation vi står i, siger Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

Han mener, at det har for store konsekvenser, hvis eksempelvis alle tjenere på en restaurant skal i isolation.

- I en servicesektor, der i forvejen er udfordret af mangel på hænder, er der ganske mange, der må blive hjemme på grund af den her karantænemodel.

- Der er afgjort grund til at være forsigtig, men det er virus' natur at mutere. Så længe smittetallene er så lave, så kan vi monitorere smitten og agere, når det er nødvendigt, siger Lars Ramme Nielsen.

Han mener, at man i stedet skal nøjes med at teste i tredje led.

- Der er jo et velfungerende testsystem i Danmark, og der kunne man starte med at have det som krav, at man fik taget PCR-test hurtigst muligt, siger han.

Han fortæller, at folk i erhvervslivet er bekymrede for, om deres medarbejdere kommer i isolation.

Det er endnu ikke meldt ud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor længe strategien om isolation for personer i tredje led skal gælde.

Men lige nu kan det give mening, siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, til TV 2.

- Hvis man vil dæmpe spredningen af den her variant, og man virkelig vil gøre en indsats mod det, skal det være nu, inden den når at sprede sig yderligere, siger han.

Delta-varianten stammer fra Indien og udover at være særdeles smitsom, vurderer Statens Serum Institut (SSI), at den kan medføre et mere alvorligt sygdomsforløb end de øvrige kendte coronavarianter.

SSI vurderer, at mellem 16,2 og 25,3 procent af alle coronatilfælde i Danmark lige nu er med Delta-varianten.

253 ansatte og elever på Grønnemose Skole i Søborg blev onsdag sendt hjem, fordi en elev var smittet med Delta-varianten. Også flere andre steder har været ramt af hjemsendelser.