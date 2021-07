392 nye smittetilfælde - indlagte dykker til 39

Tallene er udtryk for, at vi - trods den mere smitsomme Delta-variant - er tæt på at have kontrol over epidemien.

Det mener professor og overlæge Henrik Nielsen, infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

- Vi står tæt på at have en god kontrol over epidemien. Vi er ved at have en høj flokimmunitet, og inden for den næste måned eller to får vi vaccineret resten af de voksne danskere.

- Så vi er tæt på at være i mål. Men vi er der ikke helt endnu, siger han.

Antallet af indlagte coronapatienter falder med fire til 39. Af dem befinder ni patienter sig på intensivafdelinger.

Man skal tilbage til begyndelsen af september for at finde et tilsvarende lavt antal indlagte.

Der er søndag ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald.

Det, der bekymrer den nordjyske professor og overlæge mest, er tv-billeder af festende fodboldtilhængere, som ikke holder afstand.

- Det er ikke altid, der bliver holdt afstand. Så jeg vil ikke bliver overrasket, hvis vi ser flere smittede de næste uger. Og der tænker jeg både på studenter- og fodboldfester.

- Det er aldersgrupper, der kun i mindre grad er vaccineret, og som er modtagelige. Kommer der en superspreder ind i de forsamlinger, kan det hurtigt vokse, siger Henrik Nielsen.

Det seneste døgn har yderligere 11.576 personer påbegyndt vaccination mod covid-19.

Samlet set har 58,2 procent af danskerne fået mindst et af to vaccinestik.

32.784 personer har det seneste døgn fået det andet og sidste stik mod virusset. Det svarer til, at 35,6 procent af befolkningen er færdigvaccineret.

Det seneste døgn er der også foretaget 186.470 lyntest. Men de positive tilfælde herfra indgår ikke i smittetallene grundet usikkerhed om testresultatet.