39-årig får samfundstjeneste for at udbrede pirattjeneste

I godt et år fik besøgende på en hjemmeside en grundig vejledning i, hvordan de kunne bruge den ulovlige streamingtjeneste Popcorn Time til at hente nye film, og hvordan de undgik at blive afsløret.

Sagen er den første af sin slags i Europa, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Det er senioranklager Dorte Køhler Frandsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - der har ført sagen.

Hun samarbejder med en lang række udenlandske myndigheder for blandt andet at bekæmpe ulovlig streaming.

- Aldrig tidligere er en person blevet dømt for medvirken til at udbrede streamingtjenester. Dommen er derfor et vigtigt skridt i bekæmpelsen af ulovlig streaming på internettet og vil vække genklang i hele Europa, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Den 39-årige er dømt for på sin hjemmeside, popcorntime.dk, at have vejledt om, hvordan danske brugere kunne hente applikationen Popcorn Time.

Brugerne blev vejledt i, hvordan de skulle installere og bruge tjenesten, og hvordan de kunne undgå at blive opdaget af myndighederne.

- Dommen er et klart signal til dem, der udbreder ulovlige pirattjenester.

- Filmindustrien og andre taber milliarder i indtægter hvert år, fordi kriminelle gratis udbyder ulovlige film. Det er et tab for alle. Også forbrugeren, udtaler Dorte Køhler Frandsen.

Dermed henviser hun til, at de ulovlige streamingtjenester betyder, at der bliver færre penge at lave nye film for.

Grundstenen til pirattjenesten Popcorn Time blev lagt i Argentina i 2014 af fire argentinske studerende.

Tjenesten er gratis for brugeren, men stort set alt indholdet er ulovligt, fordi filmene ligger på tjenesten uden rettighedshavernes tilladelse.

Tjenester som Popcorn Time er baseret på en bruger-til-bruger teknologi.

Når en bruger ser en film på pirattjenesten, får brugeren små dele af filmen fra andre brugere. Samtidig indgår brugeren selv i et ulovligt filmdelingsnetværk og deler filmen med andre.

Ifølge dommen tjente den 39-årige i 2015 506.003 kroner i reklameindtægter på sin hjemmeside.

Foruden de 120 timers samfundstjeneste bestemte retten, at både den fulde indtjening og domænet popcorntime.dk skal konfiskeres.