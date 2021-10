385 statsskove får fred for motorsave og bliver urørte

I urørte skove er skovdriften stoppet, motorsavene er altså pakket væk, og træerne får dermed lov til at blive gamle, mens eksempelvis mosser og svampe er et almindeligt syn.

Helt konkret betyder aftalen, at 385 statsskove udpeges som urørt skov, hvor træerne og resten af naturen får lov til at klare sig selv.

Der er tale om 30.000 ny hektar urørt skov. Det svarer ifølge Miljøministeriet til et areal, der er tre gange så stort som Københavns Kommune. Eller hele Langeland. Andelen af urørt skov i Danmark kommer dermed op på godt 55.000 hektar.

- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 millioner kroner på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen med henvisning til natur- og biodiversitetspakken fra december sidste år.

Her blev aftalepartierne enige om at finde frem til yderligere urørt skov og sikre et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar.

- Når vi nu mere end fordobler arealet af urørt skov i Danmark, indfrier vi et løfte til både danskerne og dansk natur. I de urørte skove vil der komme en masse variation med døde træer, flere gamle træer, lysninger og skovmoser.

- Skovene bliver dermed et sted, hvor en masse truede og sjældne arter kan finde levesteder at boltre sig på, og hvor vi alle sammen kan få store natur- og friluftsoplevelser, siger ministeren.

De udpegede 385 statsskove er primært gamle løvskove placeret i det østlige Danmark samt på Jyllands østkyst. Nogle af de store udpegninger er Store Dyrehave nord for København samt Nørreskoven på Als.

SF's naturordfører, Rasmus Nordqvist, er glad for aftalen.

- De nye urørte skove bliver i den grad et tiltrængt frirum for os mennesker, men mest af alt for naturen, dyrene og træerne, siger han.

Zenia Stampe, miljøordfører for De Radikale, glæder sig til at besøge flere urørte skove.

- Det bliver et kæmpe eventyr for alle naturglade danskere, siger hun, mens Enhedslistens miljøordfører, Peder Hvelplund, tilføjer:

- Dyre- og plantearter, der forsvinder i tusindvis, er en kraftig påmindelse for os alle om, at der skal gøres noget nu.

- Naturen er den svage part her, den råber ikke op af sig selv. Derfor er de 30.000 nye hektar urørt skov et kæmpe og vigtigt skridt, vi nu tager på vegne af naturen.