38-årig idømmes forvaring for overgreb på tiårig

En 38-årig mand er så farlig for sine omgivelser, at Vestre Landsret onsdag har idømt ham forvaring.

Manden blev blandt andet dømt for at have forgrebet sig på sin ekskærestes tiårige datter.

I en måneds tid sidste forår udsatte han pigen for forskellige seksuelle overgreb på en adresse på Djursland. Her boede pigen med sin mor, som han havde indledt et forhold til.