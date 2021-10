37 procent er på skærmen når de er sammen med deres børn

En del forældre bruger skærm i situationer, hvor barnet kan have brug for nærvær - eksempelvis ved putning.

I en undersøgelse fra Børns Vilkår blandt 1000 forældre til børn i alderen 0-6 år, svarer 37 procent af forældrene, at de det seneste døgn har brugt mere end to timer på en skærm, mens deres børn var til stede og vågne.

Det skriver Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen er der spurgt ind til forældrenes brug af digitale medier, der ikke vedrører arbejde.

Ifølge psykolog i Børns Vilkår Malene Angelo kan forældrenes skærmtid påvirke børnene mere, end forældre er opmærksomme på.

- Små børn bruger lyde, bevægelser og mimik til at give udtryk for forskellige behov, og hvis forældrene er fraværende, fordi de kigger på en skærm, kan det stå i vejen for, at de opfanger og reagerer på barnets signaler.

- Det kan skabe utryghed hos barnet, siger Malene Angelo.

Af de, der det seneste døgn har brugt mere end to timer på en skærm i børnenes selskab, er der også en del, der svarer, at de bruger skærmen i situationer, hvor deres barn kan have brug for deres nærvær.

Således siger 44 procent, at de har brugt den under putning, 41 procent har brugt den på legepladsen og 29 procent har brugt den under fælles måltider.

I undersøgelsen svarer 92 procent af forældrene desuden, at de ser og hører bedre efter, hvad deres barn siger eller signalerer, når de ikke er på digitale medier.

Malene Angelo siger, at det er vigtigt, at småbørnsforældrene er opmærksomme på barnets reaktioner, når de er fraværende, fordi de kigger på en skærm.

- Vi bruger telefonen til at klare mange opgaver og aftaler, og derfor kan det selvfølgelig være nødvendigt at kigge på sin skærm, mens man er sammen med sit barn - for eksempel fordi togbilletten og indkøbssedlen ligger på telefonen.

- Vi kan dog se i undersøgelsen, at forældrene i høj grad også bruger skærmtiden til sociale medier, når de er sammen med deres børn, og her kan man med fordel spørge sig selv, om der er noget, der kan udskydes, til barnet sover, siger hun.

I undersøgelsen siger otte ud af ti forældre dog også, at de gerne vil bruge mindre tid på deres telefon, tablet eller computer.

Knap fire ud af ti af forældrene siger desuden, at de i høj eller meget høj grad har dårlig samvittighed over, hvor meget tid de bruger på digitale medier.

Undersøgelsen baserer sig på spørgeskema, og der er sikret repræsentativitet i forhold til køn, alder og region blandt deltagerne.

Undersøgelsen er finansieret af Stryhns Familieselskab.