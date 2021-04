37-årig mand håndterede 12 millioner i narkopenge

Onsdag er Simon Due Bredahl ved Retten i Aarhus blevet idømt syv års fængsel for groft hæleri og for handel med og besiddelse af omkring tre kilo kokain.

Desuden blev han dømt for ad to omgange sidste år at have kørt fra Aarhus til Roskilde for at hente 40 kilo hash, som han ville sælge videre.

Inden retssagen begyndte, tilstod han alle anklager i sagen.

Anklager i sagen Jhin Lee fortæller, at sagen er en udløber af en aktion i Kalundborg-området den 8. november sidste år. Ved aktionen blev tre mænd og en kvinde sigtet for besiddelse af sammenlagt 274 kilo hash.

Politiet mener, at hashen var blevet smuglet ind i Danmark over en længere periode, og at salget forgik til flere personer flere steder i landet.

En måned efter aktionen i Kalundborg blev Simon Due Bredahl den 10. december anholdt.

Ved anholdelsen var han i besiddelse af en stor mængde kokain og 1.637.800 kroner.

Anklagerens påstand om konfiskation af 2.047 kilo kokain, 43,8 gram hash og 1.637.800 kroner, havde han ingen protester imod.

Simon Due Bredahl har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen den 10. december.

Han overvejer nu, om han vil anke straffen til landsretten.