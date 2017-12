37-årig flugtbilist ignorerer sømmåtter og strejfer betjent

- Vi optager en eftersættelse af bilen. Lige kort før Vejle kører den igennem to stinger spikes, som er sømmåtter, der er lagt ud. Men på trods af det så fortsætter køretøjet faktisk ned mod Vejle by, siger vagtchef Henrik Dam.

Han tilføjer, at bilen rent faktisk taber det ene dæk efter at være kørt over sømmåtterne. Bilisten vælger dog at fortsætte med at køre bare på fælgen.

- Herefter påkører den en af patruljebilerne - dog kun ganske let. Og derefter fortsætter den ned til Havnegade. Her påkører den en elmast, et skilt og en mur samt yderligere en patruljebil, siger vagtchefen.

Også en politibetjent, som er stået ud af sin bil, der står på tværs af vejen som en slags afspærring, bliver påkørt af flugtbilen.

- Betjenten bliver strejfet på benet. Heldigvis er han ikke kommet yderligere til skade, siger Henrik Dam.

Den 37-årige mand bliver sigtet for en række færdselsforseelser, brugstyveri af en bil og for at have kørt under indflydelse af euforiserende stoffer. Han bliver muligvis fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen om bilisten klokken 02.41, og godt ti minutter senere - klokken 02.52 - lykkedes det politiet at få stoppet ham.