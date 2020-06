36-årig vil have fuld erstatning for fejlagtig terrorsigtelse

I påsken 2016 blev en nu 36-årig mand anholdt, da han ankom til Københavns Lufthavn i Kastrup. Han blev sigtet for terrorisme og sad varetægtsfængslet i tre måneder i sagen, der viste sig ikke at have noget på sig. Efterfølgende halverede Rigadvokatens hans erstatning på grund af "egen skyld". Manden vil have fuld erstatning, og nu skal Københavns Byret afgøre spørgsmålet.(Arkivfoto).

Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix