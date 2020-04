36-årig sosu-assistent smittet med coronavirus er død

En 36-årig mand, der arbejdede som sosu-assistent på Bispebjerg Hospital i København, er død. Han var smittet med coronavirus.

Det oplyser Fagforeningen FOA i en pressemeddelelse.

Det oplyses ikke, om den 36-årige mand havde andre sygdomme eller dårligt helbred i forvejen.

Hospitalet selv bekræfter på sin hjemmeside, at en coronasmittet ansat er død.

- Vi ved ikke, om den pågældende er smittet i forbindelse med sit arbejde på hospitalet, men den pågældende har arbejdet med patientkontakt i en afdeling med Covid-19 smittede patienter.

- Derfor er der en mulighed for, at den pågældende er smittet i denne sammenhæng, skriver hospitalsdirektør Anne Jastrup.

Hospitalsdirektør Anne Jastrup skriver, at der vil være hjælp at få for bekymrende kolleger.

- Jeg forstår, at denne situation, ud over sorg blandt kolleger og medarbejdere ved hospitalet, naturligvis også kan give anledning til bekymring.

- Vi vil naturligvis tage hånd om denne bekymring, så godt vi kan, skriver Anne Jastrup.

Dødsfaldet er ikke det første blandt sundhedspersonale under coronaudbruddet i Danmark.

De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) oplyste onsdag, at en praktiserende læge, der var smittet med coronavirus, var afgået ved døden.

Der var tale om en 63-årig mand fra Hvidovre.

Ifølge PLO døde han efter fire ugers sygdom og tre ugers intensiv behandling som følge af sygdommen Covid-19.

Ifølge PLO er det ikke muligt at fastslå, om manden er blevet smittet på eller uden for klinikken.