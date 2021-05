Sydøstjyllands Politi betegner et overfald på en mand ved Erritsø som "hate crime". (Arkivfoto)

Artiklen: 36-årig fængslet for overfald og sigtet for racisme

36-årig fængslet for overfald og sigtet for racisme

En mand har fortalt, at han blev overfaldet i Erritsø, fordi han har mørkere hudfarve end den gængse dansker.

En 36-årig mand er blevet sigtet for vold og racisme efter et overfald i Erritsø, der ligger syd for Fredericia.

Samtidig skal manden foreløbigt sidde varetægtsfængslet i fire uger. Det har en dommer i Retten i Kolding torsdag besluttet.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Avisen har talt med den 58-årige Ishmael Kwesi Hagan, som den 36-årige skal have overfaldet. Ifølge Ishmael Kwesi Hagan skyldtes overfaldet, at han har en mørkere hudfarve end den gængse dansker.

- Fucking neger, skal gerningsmanden have sagt, før han rettede sin pegefinger direkte ind mod den 58-årige mands næse.

Han skal også have sagt, at han skulle overfaldes, "bare fordi han var der".

Ishmael Kwesi Hagan har ghanesiske rødder, men et pæredansk sind og boet i Danmark siden 1988, har Fredericia Dagbladet beskrevet.

Ved overfaldet, der udspillede sig på en parkeringsplads tirsdag eftermiddag, blev offeret angiveligt både slået med knytnæveslag og sparket.

Politiet betegner overfaldet som "hate crime". Anklager Anne Dyhr fortæller, at den sigtede nægtede racisme, da han torsdag blev stillet for en dommer.

- Han erkendte delvist sigtelsen, men nægtede at han havde sparket den forurettede. Han afviste også, at volden havde noget med racisme at gøre, siger anklageren til Fredericia Dagblad.

Overfaldet blev onsdag beskrevet i medierne, og det fik den 36-årige til at melde sig selv til politiet.

Anklageren mente, at han skulle varetægtsfængsles, fordi der er en risiko for, at han gentager sin forbrydelse.

Den 36-årige har i forvejen en voldsdom og en anden dom af personfarlig karakter. Han har ifølge dagbladet også en verserende sigtelse for trusler af personfarlig karakter.

Derfor valgte retten, at han skulle varetægtsfængsles.