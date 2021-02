36-årig bilist er død efter sammenstød på Mors

Her kørte den 36-årige mand sammen med en 41-årig kvinde. Hun er ifølge politiet kommet lettere til skade og er blevet fløjet til hospitalet i Aalborg for at blive tilset.

Den 36-årige var en mand fra Thy. Han var kørende i en varebil, mens kvinden kørte i en personbil. De pårørende er blevet underrettet.

I forbindelse med ulykken blev vejen spærret i begge retninger, mens politi og redningsberedskab arbejdede på stedet.

I forbindelse med undersøgelsen af ulykken har politiets bilinspektør været tilkaldt. Bilinspektøren er en teknisk ekspert, der på baggrund af undersøgelser af køretøjerne og ulykkesstedet, kan bidrage med oplysninger til belysning af omstændighederne.

Politiet har endnu ikke oplyst noget om årsagen til ulykken, og det vides derfor heller ikke, om ulykken kan skyldes glat føre. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med politiets vagtchef for at få yderligere oplysninger.