35 kommuner er ramt af coronasmitte på plejehjem

I mindst 35 af landets kommuner er coronavirus kommet ind på plejehjem og i ældreplejen, skriver DR Nyheder.

DR Nyheder har foretaget en kortlægning over landets 98 kommuner. Den viser, at der i 35 af kommunerne er alt fra et enkelt tilfælde på et plejehjem til flere smittede.

I Frederiksberg Kommune har seks borgere i ældreplejen, der var smittet med coronavirus, mistet livet. I Københavns Kommune er det 11 personer.

I Brønderslev er seks beboere og ni ansatte på det samme plejecenter smittet.

- Det er det, vi har frygtet. Nu kan vi se, at smitten for alvor kommer ind på plejehjemmene, hvor nogle af landets mest syge og svage bor, siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen til DR Nyheder.

Direktør i Kommunernes Landsforening Christian Harsløf kalder det forventeligt, da det er en epidemi, der har bredt sig over hele landet.

Kommunerne indførte besøgsforbud på plejehjem, da coronasmitten begyndte at brede sig i landet, men personale risikerer at bringe smitten ind på plejehjemmene, forklarer Christian Harsløf.

Der er omkring 950 plejehjem i Danmark, skriver DR.

Fredag udtrykte fagforeningen FOA og Dansk Sygeplejeråd bekymring over, at der er mangel på værnemidler landet over. Det betyder, at flere medarbejdere i regioner og kommuner er nervøse for, om det er sikkert at pleje de ældre.

- Der mangler retningslinjer på, om man som medarbejder skal give en besked i døren til borgeren, eller om man må gå ind til borgeren. Det er klart, hvis der er manglende værnemidler, så må man prioritere, hvilke borgere man går ind til, sagde sektorformand i FOA Torben Hollmann.

Det fik Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til at anerkende, at styrelsen må se på, hvordan man gør det mere klart.

- Jeg kommer hjem med en opgave herfra i forhold til at vores retningslinjer bliver klarere, sagde Brostrøm.