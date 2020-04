346 personer er nu døde med coronavirus i Danmark

Antallet af indlagte fortsætter med at falde, og der er færre patienter på intensiv.

Yderligere ti personer med coronavirus er det seneste døgn døde i Danmark, så tallet nu er på 346.

Fredag var tallet 336.

Det vides ikke med sikkerhed, om coronavirusset har været dødsårsagen hos personerne.

Samtidig er 169 nye smittetilfælde med coronavirus registreret.

Til gengæld er antallet af indlagte faldet med 33 til 317.

Antallet af folk på intensiv er ligeledes faldet med seks - fra fra 93 fredag til 87 lørdag.

76 personer er lige nu tilsluttet de respiratorer, som hjælper folk med at trække vejret. Det er to mere end fredag.

Det er disse patienter, der har det værst.

I alt er 91.437 danskere blevet testet for coronavirus i Danmark. Dødeligheden ligger på 4,8 procent for de, der er testet positiv for coronavirus.