34 nye smittede i Aarhus: Borgmester kalder situation alvorlig

- Der er ikke mindst brug for, at alle vi borgere i Aarhus - i virkeligheden hele Danmark - træder til og finder den agtpågivenhed og opmærksomhed frem, som vi havde i begyndelse af krisen, siger Jacob Bundsgaard på pressemødet.

Aarhus står i en alvorlig situation. Det siger Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), torsdag på et pressemøde om coronasituation i kommunen.

Den seneste tid er der blevet registret stigende smittetal i kommunen.

Fra onsdag til torsdag er der registreret 34 nye coronatilfælde i Aarhus. Det fortæller Charlotte Hjort, enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hun fortæller, at der er mange forskellige årsager til de stigende smittetal. Hun nævner blandt andet en stor begravelse, et guldbryllup, og at flere sosu-elever er blevet smittet.

- Jeg er meget bekymret for situationen i Aarhus lige nu. Så jeg har en stor appel - tænk jer godt om, siger Charlotte Hjort.

Særligt aarhusianere med somalisk baggrund er blevet hårdt ramt. Tre ud af fire af de smittede i kommunen sidste uge havde somalisk herkomst.

Den stigende smitte har fået kommunen til at iværksætte flere tiltag.

Blandt andet er der blevet indført en mobil testenhed, der torsdag og fredag er i Gellerup. Derudover er somaliske foreninger med til at videreformidle information om virusudbruddet.

- Det er vigtigt at understrege, at smitten er bredt til stede i hele Aarhus og ikke er begrænset til nogle grupper af borgere.

- Der er mange forskellige, der er smittet. Selv om der også er mønstre, vi er opmærksomme på, siger Jacob Bundsgaard på pressemødet.

Fra fredag er der også indført restriktioner på besøg på hospitaler.

Der ventes de næste dage massiv varme over Danmark. Derfor har Østjyllands Politi indført tre såkaldte hotspots.

På to strande i Risskov - Den Permanente og Bellevue - og den spanske trappe i midtbyen vil politiet i højere grad være til stede.

Hotspots er steder, hvor politiet fører tilsyn og kan indføre et midlertidigt opholdsforbud, hvis for mange mennesker samles.

- Kommer der en situation, hvor det samlede antal mennesker udgør en særlig smitterisiko, vil vi være klar til relativt hurtigt at lave opholdsforbud.

- Men vi håber ikke, at det bliver nødvendigt, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen på pressemødet.