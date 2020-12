3285 nye coronasmittede - andelen af positive prøver falder

Yderligere 3285 personer har fået konstateret coronavirus. I alt 606 smittede personer er indlagt. Det er det højeste under epidemien. Yderligere 12 personer er døde, oplyser Statens Serum Institut (SSI) lørdag.

Der er kommet svar på i alt 126.672 prøver i det seneste døgn. Af dem er det dermed 2,59 procent, der blev bekræftet positive med coronavirus. Det er det laveste niveau siden 6. december.

Antallet af nye indlæggelser er 130 - også det er højt - ligesom det har været de seneste dage. Tallet er behæftet med en vis usikkerhed, da det ofte justeres efterfølgende.

Af de 606 personer, der nu er indlagt med coronavirus, er 79 indlagt på en intensivafdeling. Det er tre flere end fredag.

Af de 79 på intensivafdeling ligger 52 forbundet til en respirator, der skal hjælpe dem med at trække vejret. Der er seks flere end fredag.

SSI's opgørelse tager ikke højde for hurtigtest foretaget af de private selskaber Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der har fået til opgave at udføre lynprøver for staten.

Fredag foretog de aktører 41.069 lyntest, hvoraf 1011 var positive.

Der har ifølge SSI's opgørelse nu i alt været 131.606 bekræftede tilfælde af covid-19 i Danmark. 1019 personer er døde med sygdommen.