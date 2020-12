Den store befolkningsundersøgelse "Vi tester Danmark" viser, at omkring en procent af de 322.000 deltagende havde antistoffer i blodet, hvilket indikerer, at de har været smittet. (Arkivfoto)

322.000 indsendte blodprøve - en procent havde antistoffer

322.000 danskere deltog i den store undersøgelse, "Vi tester Danmark", der skulle være med til at afdække udbredelsen af coronavirus i befolkningen.

Knap 1 ud af 100 havde antistoffer for coronavirus, hvilket indikerer, at de har været smittet. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Som en del af undersøgelsen fik man tilsendt en antistoftest, hvor man selv skulle stikke sig, tage en blodprøve og sende den retur.

Andelen med antistoffer er lavere end tidligere studier, hvor tallet har været omkring to procent.

- Det er umiddelbart et lavt tal, og de kommende analyser vil forhåbentlig kunne hjælpe os med at finde ud af baggrunden for dette, siger professor Kasper Karmark Iversen, der har arbejdet med undersøgelsen, i pressemeddelelsen.

Blandt de deltagende var det personer omkring København, hvor flest havde antistoffer i blodet.

Samtidig var der også en tendens til, at der var en større andel af antistoffer, jo ældre personen er.

I alt fik omkring 500.000 tilsendt testen i slutningen af september.

Ud over at stikke sig selv skulle man også svare på et spørgeskema som en del af undersøgelsen.

Der har blandt flere eksperter været rejst kritik af, at de antistoftest, der blev brugt i undersøgelsen, er upræcise og ikke er godkendt til selvtestning.

Ifølge Statens Serum Institut har testen en følsomhed på 93 procent.

Det vil sige, at hvis en tidligere smittet person tager testen, vil den i 7 ud af 100 test ikke vise tegn på antistoffer - hvilket altså er en fejl.

Næste skridt i projektet er at teste sårbare personer. I den forbindelse vil forskerne bag "Vi tester Danmark" tilbyde test til 500 personer, der arbejder eller bor på herberger og væresteder i de større danske byer.