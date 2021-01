321 positive lyntest på nytårsdag med manglende testiver

321 af prøverne var positive for coronavirus. Det svarer til en positivprocent på 3,41, viser tal fra de fire private udbydere - Falck, SOS, Carelink og Copenhagen Medical.

I jule- og nytårsdagene har testantallet svinget meget. Antallet har ligget på godt 90.000 på dagen med flest test. Og 1. januar var der altså blot 9000 test.

Falck står i øjeblikket for størstedelen af lyntestene. Fredag gennemførte Falck på sine tæt på 50 teststeder 6628 lyntest.

Lyntestene, der egentlig hedder antigentest, giver svar på, om man her og nu er smittet med covid-19.

Den slags test foretages ved podning gennem næsen, og svaret kommer efter 15-30 minutter.

Lyntestene er dog ikke lige så sikre, som de pcr-test de offentlige testcentre tilbyder. Derfor frarådes det at benytte lyntest, hvis man har symptomer på coronasmitte.

Sikkerheden er ifølge en ekspertgruppe hos Statens Serum Institut (SSI) 70-80 procent for, at man ikke er smittet, hvis testresultatet er negativt, mens man kan stole på resultatet, hvis det viser, at man er smittet med coronavirus.

Til sammenligning vurderes en pcr-test at have en sikkerhed på 98 procent.