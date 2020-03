32 er døde og 301 er indlagt med coronavirus

Heraf er 69 indlagt på intensiv, oplyser Sundhedsstyrelsen.

58 af de indlagte på intensiv har i øjeblikket brug for respirator.

Tirsdagens stigningen i antallet af indlagte er noget højere end hidtil.

De seneste dage er antallet således steget med maksimalt 30 personer.

Mandag var antallet af indlagte 254. 55 var indlagt på intensiv.

De danske sundhedsmyndigheder har de seneste uger meldt ud, at de forventer en stor stigning i antallet af indlæggelser i løbet af foråret.

De flere coronapatienter forventes at sætte sygehusene under pres, og derfor arbejdes der på at skabe mere kapacitet.

Blandt andet er ikke-akutte operationer udskudt, og man oplærer personale til at kunne tage hånd om coronapatienterne.

Antallet af danskere smittet med coronavirus stiger også fortsat. Tirsdag formiddag er mere end 100 nye personer konstateret smittet over det seneste døgn.

I alt er 1577 personer nu konstateret smittet med coronavirus, oplyser Sundhedsstyrelsen tirsdag.

Det er en stigning fra 1460 mandag. Der formodes at være et stort mørketal, da det indtil videre kun har været personer med stærke symptomer, der er blevet testet.

Sundhedsmyndighederne har senest varslet, at de fremover vil teste endnu flere - også personer med moderate symptomer.

Indtil videre har der været mangel på testudstyr, men myndighederne er nu i gang med at skaffe det fornødne udstyr. Det er blandt andet flere danske virksomheder, der muligvis kan stå for leverancerne.