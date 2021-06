315 nye smittetilfælde er det laveste siden februar

1. juni var antallet af indlagte 155 personer, men lørdag var der med 99 indlagte for første gang siden slutningen af september færre end 100 indlagte.

Til sammenligning svingede antallet af indlagte mellem 800 og 1000 i en periode i januar, da anden bølge toppede.

Det er noget, som kan mærkes på de danske sygehuse ifølge Åse Bengård Andersen, som er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

- Det kan vi bestemt mærke, og det giver os håb om, at vi er ved at have has på den her bølge, siger hun.

315 personer er blevet bekræftet smittet med coronavirus det seneste døgn.

Det er det laveste antal nye smittetilfælde siden 14. februar, hvor 295 var smittet.

- Jeg glæder mig over, at de positive takter fra i går gentager sig i dag. At vi også i dag har under 100 indlagte, og at antallet af bekræftede tilfælde er så lavt - det er virkelig gode nyheder, siger Åse Bengård Andersen.

Der er dog også foretaget færre test end normalt. De nye smittetilfælde er fundet i 91.625 PCR-prøver.

Derfor er andelen af positive prøver - positivprocenten - med 0,34 procent også højere søndag end lørdag, hvor den lå på 0,27. De 0,34 procent er dog fortsat i den lave ende set over de seneste måneder.

Der er også foretaget 231.245 lyntest. De tæller dog ikke med i opgørelsen af smittetilfælde, da der er for stor usikkerhed forbundet med prøvesvaret fra en lyntest.

Der er ikke registreret nye dødsfald. 2525 personer med covid-19 har mistet livet i Danmark under pandemien.

Antallet af indlagte på intensiv er fortsat 20. Heraf ligger 15 i respirator, hvilket er en flere end lørdag.