31-årig mand stukket ihjel på gaden

Midt- og Vestsjællands Politi arbejder lige nu i Gundsømagle i forbindelse med et drab. Efterforskning vil pågå det meste af natten for at finde frem til mulige gerningsmænd. Politiet har pt. ikke yderligere oplysninger til sagen. M.v.h. Vpi. Bjørke Kierkegaard. #politidk