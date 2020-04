31-årig mand forsøger at dræbe kvinde med kniv i Frederikshavn

En 31-årig mand fra Frederikshavn er sigtet for drabsforsøg på en kvinde onsdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen natten til torsdag.

Politiet modtog en anmeldelse om et knivstikkeri onsdag klokken 19.45. Her blev det oplyst, at en 28-årig kvinde var blevet stukket med en kniv af en bekendt i en lejlighed på Elmevej i Frederikshavn.