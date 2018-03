31-årig frifindes for dødsvold mod dreng på halvandet år

En 31-årig mand frifindes for dødsvold mod et halvandet år gammelt barn, der døde 6. februar sidste år.

Det har Retten i Sønderborg torsdag formiddag afgjort, skriver JydskeVestkysten.

Manden var tiltalt for at have forvoldt den lille drengs død ved at have udsat ham for stump vold.