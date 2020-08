31-årig drabsmistænkt er blevet frisk til at møde i retten

En 31-årig mand, der mandag blev anholdt for at have dræbt en jævnaldrende kvinde i Kolding, er onsdag blevet frisk nok til at møde i retten.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den drabsmistænkte mand blev allerede mandag varetægtsfængslet af en dommer. Han var dog ikke selv til stede ved retsmødet, hvilket ifølge det regionale medie jv.dk skyldtes en operation.