30.000 kalkuner og ænder aflives efter fund af fugleinfluenza

13 danske fjerkræbesætninger er inden for de seneste fire måneder blevet ramt af fugleinfluenza.

Yderligere to fjerkræbesætninger er onsdag konstateret smittet med den smitsomme fugleinfluenza af typen H5N8.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om henholdsvis en besætning med 27.600 kalkuner i Sønderupsønder mellem Slagelse og Skælskør på Vestsjælland og en besætning med 2200 gråænder i Illebølle på Langeland.

Begge er erhvervsbesætninger. Dyrene vil blive aflivet de kommende dage.

De seneste fire måneder er i alt 13 danske fjerkræbesætninger blevet ramt af fugleinfluenza og aflivet af myndighederne.

Producenten af kalkuner har ifølge pressemeddelelsen fra Fødevarestyrelsen tidligere været ramt af en række udbrud på det sydlige og vestlige Sjælland på det seneste.

Udbrud af fugleinfluenza betyder, at alle ejere af hobbyhøns, ænder og andet fjerkræ bliver omfattet af særlige restriktioner i zoner på henholdsvis tre og ti kilometer fra de ramte besætninger.

Inden for en radius af tre kilometer fra den ramte besætning får fjerkræejere pligt til at registrere sine dyr senest 25. marts.

Inden for en radius af ti kilometer er det fra dags dato forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ ud af zonen uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Det antages, at fugleinfluenzaen blev bragt til Europa med efterårets fugletræk fra Rusland og Kasakhstan.

Fugleinfluenza kan smitte til mennesker. Men Statens Serum Institut vurderede i efteråret, at det ikke er sandsynligt, at mennesker bliver smittet med de typer af fugleinfluenza, der er i omløb for tiden.