3000 danske fuphjemmesider meldt til Bagmandspolitiet

Organisationen e-mærket, der er sat i verden for at certificere handel på nettet, har politianmeldt mere end 3000 hjemmesider, som anses for at være svindelbutikker på nettet.

E-mørket har udviklet et program, der selv kan afsøge internettet efter fupbutikker. Programmet er det, man kalder en "crawler".

- Crawleren er et vigtigt redskab til at reducere problemet med falske webshops.

- Den kan indsamle data, som både kan anvendes som grundlag til at få lukket fup-hjemmesider, men også til at få udviklet andre værktøjer, som kan hjælpe forbrugerne med selv at finde frem til de falske webshops. Det skriver Anders Young Rasmussen, forebyggelseskonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd.

Rådet har støttet udviklingen af programmet som led i en indsats mod fusk på nettet. Ifølge e-mærket bliver mere end 100.000 danskere snydt på nettet hvert år.

Programmet har indsamlet informationer om hjemmesiderne. De er nu overdraget til Bagmandspolitiet, der kan beslaglægge og lukke hjemmesiderne.

- Materialet, vi har fået overleveret, viser tydeligt, hvor vigtigt det er med en indsats på dette område, og hvor vigtigt et værktøj det kan være for at stoppe den her enorme snyd, der er med danske domæner i dag.

- Derfor er vi også rigtig godt tilfredse med at få materiale af denne kvalitet i vores hænder, da vi nu med meget stor sikkerhed kan få beslaglagt over 3000 falske webshops, skriver Henrik Vestergaard, specialkonsulent hos Bagmandspolitiet.

Det er samtidig håbet, at indsatsen kan have en forebyggende effekt, så færre lægger en indsats i at lave hjemmesider, hvor formålet er at franarre folk deres penge.